Der größte Publikumspreis 25 Jahre "Die Goldene Henne": Ein glanzvolles Jubiläum

Die ersten Preisträger 2019 wurden schon im Vorfeld bekannt gegeben. Der Ehrenpreis in der Kategorie Politik ging an die Montagsdemonstranten, die vor 30 Jahren, im Wendeherbst des 4. September 1989 in Leipzig, den Weg zur deutschen Einheit mitebneten: Kathrin Hattenhauer, Gesine Oltmanns, Uwe Schwabe, Christian Dietrich und andere wagten die erste Montagsdemo nach dem wöchentlichen Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche. Mit Transparenten, die unter anderem "Für ein offenes Land mit freien Menschen" und "Reise, Meinungs- und Pressfreiheit" forderten, traten sie heraus auf den Nikolaikirchhof.