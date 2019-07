"Der Golemkönig" ist erschienen Neues Buch von Paluten: Die Bestseller der YouTube-Stars

Hank Green mit Bestsellerroman

Einen "New York Times"-Bestseller hat US-Star Hank Green (39) mit "Ein wirklich erstaunliches Ding" geschrieben. Gemeinsam mit seinem Bruder, dem Jugendbuchautor John Green (41, "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"), brachte er 2007 den YouTube-Kanal "vlogbrothers" an den Start, der über 3,2 Millionen Abonnenten hat. Auch in "Ein wirklich erstaunliches Ding" geht es darum, wie schnell man im Internet berühmt werden kann.

Die 23-jährige April entdeckt darin eines Nachts in Manhattan einen drei Meter hohen Roboter in Samurai-Ausrüstung und dreht ein YouTube-Video über "Carl" - wie sie den Roboter nennt. Als klar wird, dass in Städten weltweit identische "Carl"-Skulpturen aufgetaucht sind, verbreitet sich Aprils Video millionenfach im Netz und macht sie auf einen Schlag berühmt. Immer mehr Verschwörungstheoretiker, die sogenannten Defender, sehen in der außerirdischen Intelligenz aber eine Bedrohung, gegen die es zu kämpfen gilt - und dazu gehört auch deren Entdeckerin April.