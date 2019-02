Der "Game of Thrones"-Star im Interview Tom Wlaschiha: Darauf legt er in Sachen Mode Wert

Wenn es um die finale Staffel von "Game of Thrones" geht, hüllt sich Tom Wlaschiha (45) in Schweigen. Ob der erfolgreiche deutsche Schauspieler noch einmal in seine Rolle des Jaqen H'har zu sehen sein wird, erfahren die Fans wohl erst im April. In Fashion-Fragen zeigt er sich dagegen weitaus redseliger. Am Donnerstag war der Schauspieler einer der Star-Gäste auf der Launch-Party der ersten gemeinsamen Sportswear-Collection von Porsche Design und Puma in Berlin.