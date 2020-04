Cathy Hummels verbringt derzeit viel Zeit in der Küche, auch ihr zweijähriger Sohn Ludwig wird mittlerweile auch schon beim Kochen eingebunden: "Wir haben in Dortmund und in München eine Kinderküche. Es ist so schön, weil er sich schon mit Nahrungsmitteln identifiziert. Mit seinen zwei Jahren weiß er auch, was Brokkoli ist", sagte Cathy Hummels in einem auf barba radio ausgestrahlten Skype-Interview mit Barbara Schöneberger.