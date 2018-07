Der Fußball verbindet Stars gratulieren Frankreich und zollen Kroatien Respekt

Stars gratulieren beiden Teams

"Großartiges Spiel beider Teams! Glückwunsch Frankreich! Was für ein aufregendes Ende für die Weltmeisterschaft", schwärmte Reese Witherspoon (42, "Big Little Lies") auf Twitter. Später postete sie noch ein Bild, auf dem sie im blau-weiß-roten Oberteil, mit ihrer französischen Bulldogge Pepper und einem Glas Wein in der Hand zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Französische Flaggen, französische Bulldoggen und französischer Wein den ganzen Tag! Vive la France!" Wie sehr die Schauspielerin mit beiden Teams mitgefiebert hat, zeigt sich in ihren vorangegangenen Tweets. Die 42-Jährige jubelte unter anderem auch über das Tor von Mario Mandzukic zum 2:4.