Der Ex-VIVA-Star im Interview Das macht Mola Adebisi heute

Der ehemalige VIVA-Moderator Mola Adebisi (46) feiert mit seinem neuen Buch "90er Reloaded - Viva, Boygroups and me" (Plaza) ein besonderes Jahrzehnt - nicht nur für ihn selbst. Warum das gerade wieder sehr angesagt ist, wisse er nicht, erklärt der 46-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, "ich freue mich aber darüber, dass die 90er so kultig sind". Er fügt hinzu: "Ich denke, dass die Menschen das Lebensgefühl der 90er missen und deswegen sind die 90er derzeit so angesagt."