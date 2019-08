Der Ex-Bewohner im Interview Jürgen Trovato über "Promi Big Brother": "Stimmung kippte schlagartig"

Sie haben in der Late Night Show von "Promi Big Brother" gesagt: "Wenn ich einen Fehler gemacht habe, stehe ich dazu" - Welchen Fehler haben Sie denn gemacht?

Trovato: Ein Fehler war sicher, was ich über den Po von Ginger Costello Wollersheim gesagt habe. Da habe ich mich am nächsten Tag ja auch entschuldigt und extra nochmal nachgefragt, ob auch wirklich alles gut ist. Und das war es dann ja auch. Das war das Gute an der Zeltlager-Seite. Man hat sich zwar mit harten Worten gestritten, aber am Ende des Tages konnten wir alle wieder lachen.