Unvergessen als "Mutter aller Pokalspiele" ist das Halbfinale am 2. Mai 1984 auf Schalke: Mit einem 4:4 ging es in die Verlängerung, da führten die Bayern dank zweier Tore von Dieter Hoeneß zweimal, ehe der 18-jährige Olaf Thon in der 120. Minute mit seinem dritten Treffer in der Partie zum 6:6-Endstand traf. Das Wiederholungsspiel - damals gab es noch kein Elfmeterschießen - entschieden die Münchner dann mit 3:2 für sich, zogen ins Finale ein und holten sich gegen Borussia Mönchengladbach den Pokal.