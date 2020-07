"Wenn ich den Schuss gehört habe, bin ich halt losgelaufen"

Sie sind trotz der Strapazen tatsächlich Weltrekord gelaufen, wieder 10,0 Sekunden. Und wieder wurde die Zeit wegen eines angeblichen Fehlstarts annulliert.

Dabei war ja bekannt, dass ich eine unglaublich schnelle Reaktion hatte. Ich war ja vorher an der Universitätsklinik in Freiburg, wo ich optisch und akustisch eingehend untersucht wurde und festgestellt wurde, dass ich eine abnorm schnelle Reaktionszeit hatte. Wenn ich den Schuss gehört habe, bin ich halt losgelaufen. Aber stellen Sie sich vor, ich wäre bei Olympia in Rom zu schnell gestartet. Ein Fehlstart, und ich wäre weg gewesen, aus, vorbei. Also bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe gewartet, bis alle anderen gestartet waren. Erst dann bin ich losgelaufen. Das ist schon belastend, wenn Sie nicht so laufen können, wie Sie wollen.

In Zürich wurden Sie aber noch darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit eines Wiederholungslaufes gibt.

Ja, das war auch so eine Sache. Der Gustav Schwenk, das war damals ein führender Sportjournalist, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich nach Paragraf sowieso fordern könnte, noch einmal zu laufen. Ich hatte an diese Möglichkeit nicht gedacht. Und das war ja Harakiri! Ich hätte genauso gut 10,1 laufen können, dann wäre ich der Dumme gewesen. Aber ich bin dieses Risiko eingegangen und habe alles auf eine Karte gesetzt.

Und sind wieder 10,0 gelaufen. Was hat Sie damals so stark gemacht?

Ich wusste, dass ich alles Menschenmögliche dafür getan hatte, damit ich gute Zeiten laufe und Olympiasieger werde. Ich habe so hart trainiert, habe auf so Vieles verzichtet, dass ich mir nichts hätte vorwerfen können, wenn es nicht geklappt hätte. Und das hat mich locker gemacht.

"Dabei sein ist Vieles, aber nicht alles"

Sie haben mal gesagt, Sie wären bei Ihrem Olympiasieg in Rom (Hary holte in 10,2 Sekunden Gold vor dem US-Amerikaner Dave Sime, d.Red.) mit Wut im Bauch auf die Funktionäre gelaufen.

Man kann nicht sagen, dass ich denen eins auswischen wollte. Ich wusste, was ich kann, und war selbstbewusst. Und ich war überaus ehrgeizig. Wenn ich heute höre: ‘Dabei sein ist alles’, dann muss ich widersprechen. Dabei sein ist Vieles, das gebe ich zu, aber nicht alles. Alles, das kann eigentlich nur eine Goldmedaille sein.

Ihren vielleicht allerbesten Lauf haben Sie in der 4x100-Meter Staffel hingelegt, als Sie mit Deutschland Gold gewonnen haben.

Das ist richtig. Die Staffel wollte ich unbedingt gewinnen, obwohl das ein wahnsinnig schweres Unterfangen war. Die Amerikaner hatten vier 10,2-Läufer und wir hatten vielleicht – einen (lacht). Aber wie das manchmal so kommt, die Kameradschaft und Freundschaft zwischen uns hat offenbar mitgeholfen, zu siegen.

Sie sind ja der bislang letzte Europäer, der den Weltrekord über 100 Meter innehatte. Was bedeutet Ihnen heute mehr: der Weltrekord oder der Olympiasieg?

Das ist eigenartig. Allgemein wird immer vom Weltrekord geredet, vom ersten Menschen, der 10,0 gelaufen ist. Offensichtlich wiegt das in der Erinnerung der Leute mehr als ein Olympiasieg. Für mich persönlich war immer der Olympiasieg das höchste. Aber wenn ich drüber nachdenke, kann ich die Sichtweise der Leute verstehen.

