Der Entertainer wird 70 Georg Preuße: Kehrt er noch einmal als Kunstfigur Mary zurück?

Ein runder Geburtstag ist oft Anlass, Bilanz zu ziehen. Was hätten Sie gerne anders gemacht?

Preuße: Eigentlich nichts. Ich glaube, ich habe aus mir das Optimale herausgeholt. Aber vielleicht geht ja noch was. Gut, vielleicht hätte ich mir gerade in der Anfangszeit als Mary im Sumpf der Verletzung und Anfeindungen des Business Gummistiefel statt Stöckelschuhe anziehen sollen. Jedoch ist es etwas sehr Besonderes, in vielen Briefen lesen zu können, was die Kunstfigur Mary für diese Menschen bedeutet hat und ihr Leben positiv veränderte.