"Der Engel mit den Eisaugen" Amanda Knox heiratet in "Star Wars"-Outfit

Während sich viele Gäste dem Weltraum-Motto fügten, machten andere die Hochzeit zu einem allgemeinen Verkleidungsfest und kamen in Outfits, die an das 18. Jahrhundert oder die Goldenen Zwanziger erinnerten. Bereits den Antrag hielt Robinson im Weltraum-Stil ab und deutete einen Meteoritenabsturz an, der Polterabend fand dann im Stil des Wilden Westens statt, wie ein Foto auf Robinsons Instagram-Profil zeigt.