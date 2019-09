Der ehemalige Top-Skiläufer im Interview Christian Neureuther: Sein Glück ist "überall, wo Rosi ist"

Der ehemalige Weltklasse-Skifahrer Christian Neureuther (70), selbst Arthrose-Patient, hat zusammen mit Prof. Dr. Christian Fink, einem bekannten Innsbrucker Unfallchirurgen, ein Programm entwickelt, mit dem sie Arthrose-Patienten helfen wollen, in Schwung zu kommen. In dem Buch "Never give up: Fit und vital mit Arthrose" (ZS Verlag) gibt es viele Tipps und Fallbeispiele. Wie er selbst mit der Gelenkerkrankung umgeht, erklärt Neureuther im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Zudem schwärmt er von Ehefrau Rosi Mittermaier (69) und Sohn Felix Neureuther (35).