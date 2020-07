Der ehemalige Schwimm-Star im Interview Michael Groß plädiert für "Schwimmkurs-Gutscheine für alle Kinder"

"Langsam anfangen"

Viele Menschen waren in den vergangenen Monaten vor allem zu Hause, haben sich weniger bewegt. Personen, die keine 20 mehr sind, und (wieder) anfangen wollen, sich zu bewegen, rät der ehemalige Sportler: "Langsam anfangen, probieren und spüren, was gut tut. Zweimal 15 Minuten pro Woche können dazu reichen zum Start. Am Beginn gefühlt eher zu wenig als zu viel. Auf jeden Fall behutsam den Kreislauf und die Koordination trainieren. Schwimmen ist dafür zum Beispiel gut geeignet."

"Mir selbst genügen heute drei bis vier Stunden in jeder Woche an Sport, Fitnessstudio und Mountainbiking vor allem", verrät Groß. "Und das mäßig und regelmäßig. Die Zeit dafür nehme ich mir. Denn auch im Kopf kann ich in der Zeit sehr gut entspannen."

"Ich habe gelernt, wieder nach vorne zu schauen"

Im Gegensatz zu Fußballern können Schwimmer durch ihren Sport nicht Millionen einnehmen. War das für Michael Groß jemals ein Problem? "Nein, jeder sollte das machen, was ihm Freude bereitet. Der Rest ergibt sich. Das gilt besonders bei einem Hobby, was das Schwimmen immer für mich war." Auf die Frage, ob er nach der erfolgreichen Karriere mal einen mentalen Durchhänger hatte, antwortet Groß: "Nicht nur einen. Enttäuschungen zum Beispiel sollte man 'sacken lassen'."

"Im Job zum Beispiel, wenn ein Kunde verloren wird. Das ist ärgerlich. Oder wenn die Gesundheit einem einen Streich spielt. Das ist für einen ehemaligen Leistungssportler schwierig. Dabei habe ich gelernt, wieder nach vorne zu schauen, was vor mir liegt. Vielleicht auch, was an neuen Dingen entdeckt werden kann, die ich sonst nicht gesehen hätte, wenn alles 'normal' gelaufen wäre." Sein bisheriges Fazit für sein Leben nach dem Sport lautet: "Wer zu viel plant, den überrascht jeder Zufall. Zwar habe ich stets eine Perspektive für die nächsten Jahre, bin jedoch zugleich offen dafür, was passiert. Über neue Herausforderungen auf dem Weg, und da gibt es gerade einige, kann ich mich weiterentwickeln und neue Perspektiven bekommen."

Das ist das Geheimnis seiner Ehe

In "Das Beste liegt vor uns" gibt es auch Tipps zum Thema Beziehung. Was ist Michael Groß' wichtigster Grundsatz in seiner Ehe? "Zuneigung und Freiraum sind für uns elementar, und zwar buchstäblich", erklärt er. "Sich dem anderen und dessen Bedürfnissen zuneigen, stärkt jede Beziehung, besonders in schwierigen Zeiten. Dazu gehört, dem anderen Freiraum für eigene Interessen zu geben, zum Beispiel bei meiner Frau das Reiten mit ihrem Pferd. So entsteht eine Partnerschaft, sich gegenseitig Energie zu schenken, sich gegenseitig überraschen zu können und die gemeinsame Zeit zu genießen."