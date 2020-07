Maskenball mit rund 100 Gästen

Doch wer die Einladungskarte genau gelesen hat, wusste: Das venezianische Sommerfest, zu dem PR-Lady Simone Petrov anlässlich ihres fünften Hochzeitstags mit Filmkaufmann Hanns Meyn (er hatte ihr den Antrag einst in Venedig gemacht) in ihren verwunschenen Garten in der Nähe von München rief, könnte eine sehr willkommene Abwechslung sein. Denn hier verlangt der Dresscode eine venezianische Maske, die die Augen bedeckt – und ausnahmsweise eben nicht Nase und Mund. Und so schwirrten dann 100 Promi-Freunde aus, um es mal wieder gepflegt krachen zu lassen.