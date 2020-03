Der Dalmatiner wurde demaskiert "The Masked Singer": Stefanie Heinzmann überrascht im Staffelauftakt

Fledermaus vs. Göttin, Chamäleon vs. Drache

Zwei Erscheinungen unter sich: In Duell vier trat die Fledermaus gegen die Göttin an. Die Fledermaus entzückte die Ratejury mit Billie Eilishs "Bad Guy" und holte sich durchwachsene Tipps ein: Einmal mehr sollte Model Franziska Knuppe dahinterstecken oder aber Anni Friesinger-Postma (43) oder Claudia Pechstein (48). Anschließend säuselte die Göttin Led Zeppelins "Stairway to Heaven" ins Mikrofon. Die Ratejury war sich uneinig. Während Moschner Birgit Schrowange (61) unter dem Kostüm vermutete, wollte Garvey einen Mann herausgehört haben. So oder so: Das Publikum war überzeugt und wählte die Göttin eine Runde weiter.

Schillernd und feurig ging es im letzten Duell des Abends zu. Das Chamäleon brachte mit "Dance Monkey" von Tones and I die Bühne zum Beben. Was die Ratejury dazu sagte? Das kann doch nur Dieter Hallervorden (84) oder Martin Semmelrogge (64) sein. Die Performance des Drachen, der ein gefühlvolles "Frozen" von Madonna präsentierte, schindete gleichermaßen Eindruck. Hier wurde auf Matthias Steiner (37) oder Ray Wilson (51) getippt. Für so viel Gefühl wurde der Drache vom Publikum belohnt: Er darf nächste Woche noch einmal singen.

Das Aus für den Dalmatiner

Eng wurde es für die fünf "Masked Singer", die ihr Duell verloren hatten: Roboter, Hase, Dalmatiner, Fledermaus und Chamäleon. Sie mussten um den Einzug in die nächste Runde bangen. Moderator Matthias Opdenhövel (49) machte es spannend. Das Publikum hatte sich entschieden - und ließ den Dalmatiner seine Identität preisgeben. Zum Vorschein kam Sängerin Stefanie Heinzmann, mit der an diesem Abend wohl kaum einer gerechnet hatte.