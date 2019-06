Der Bulle und das Landei, Tatort, ... Krimi-Tipps am Freitag

In "Der Bulle und das Landei" (Das Erste) wird ein Vorgänger des Bürgermeisters ermordet. Das Saarländer "Tatort"-Team (Das Erste) muss einen Mord im Hotelzimmer aufklären und in "Death in Paradise" (ZDFneo) soll sich die Bewohnerin eines Seniorenheims vergiftet haben.