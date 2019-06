Der Bozen-Krimi, James Bond 007, ... TV-Tipps am Donnerstag

22:25 Uhr, 3Sat, Ein Augenblick Liebe, Romanze

Auf einer Party lernen sie sich zufällig kennen - und sind sofort voneinander fasziniert: Elsa (Sophie Marceau) und Pierre (François Cluzet). Die Wellenlänge stimmt, die Gespräche, der Humor, das Gefühls-Erdbeben, alles ist da. Dennoch wagen sie es nicht, eine Affäre zu beginnen. Pierre hat Familie, ist seit 15 Jahren glücklich verheiratet und Elsa würde niemals ihrem Grundsatz untreu: Verheiratete Männer sind tabu. Was beide nicht daran hindert, in ihren Fantasien eine leidenschaftliche Liebe auszuleben - bis sie sich unerwartet in einer anderen Stadt begegnen.