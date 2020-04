Der Bozen-Krimi, Fast & Furious Five,... TV-Tipps am Donnerstag

Im "Bozen-Krimi" (Das Erste) flüchtet ein Mafiaboss nach einem Überfall ins Hochgebirge. Die Raserkumpels in "Fast & Furious Five" (ZDFneo) legen sich mit einem Drogenbaron an. In "Ich - Einfach unverbesserlich" (VOX) fürchtet der Superschurke Gru um seinen Ruf.