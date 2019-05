Simon Lorenz (37 Spiele), Note 1: Leih-Löwe, den Sechzig so dringend gebrauchen könnte – aber nicht halten kann. Ein Musterbeispiel an Einsatzbereitschaft und Willen. Spielte nach Nasenbeinbruch mit Gesichtsmaske und trotz Innenbandriss mit einer Schiene. Abgeklärt im Zweikampf, stark in der Spieleröffnung – und torgefährlich bei Standards.

Semi Belkahia (4 Spiele), Note 5: Für nächste Saison fest eingeplant, fällt aber mit einem Kreuzbandriss noch lange aus. Verursachte gegen Fortuna Köln nach Leichtsinnsfehler unglücklich einen Elfmeter, verletzte sich im selben Zweikampf. Der 20-Jährige hat noch viel Potenzial nach oben.

Phillipp Steinhart (36 Spiele), Note 2: Fünf Tore, 14 Vorlagen – der Topscorer des TSV 1860. Defensiv schwankend, offensiv mit teils herrlich getimten Flanken. Sein Dasein als Standard-Spezialist und seine Flexibilität machen ihn wertvoll für Bierofka.

Christian Köppel will sich durchsetzen

Christian Köppel (4 Spiele), Note 4: Auf die Bank verbannter Publikumsliebling. Nur 241 Spielminuten, konnte sich nie gegen Steinhart durchsetzen. Muss seinen Herzensverein verlassen, will aber unbedingt den nächsten Anlauf in der 3. Liga wagen.

