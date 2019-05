"Der beste psychologische Tipp" Marijke Amado: Für jede männliche Enttäuschung ein Schwein im Garten

"Für jede menschliche ... also männliche Enttäuschung habe ich mir ein Betonschwein gekauft", erzählen Sie im Buch. Wie viele Schweine stehen inzwischen in Ihrem Garten?

Marijke Amado: In diesem Jahr sind es 40 geworden. Und das ist der beste psychologische Tipp, den ich der Menschheit mit auf den Weg geben kann. Man geht dreimal durch den Garten, schreit einmal laut und alles ist wieder gut. Ich hoffe aber nicht, dass noch viele Schweine dazukommen. Viele Frauen, auch ich selbst, fliegen nach Bali, setzen sich neben den Tempel, probieren Ayurveda, um zu sich selbst zu finden. In den USA legen sich alle beim Psychiater auf die Couch. Für mich ist es am besten, mich selbst zu heilen. Und daher habe ich mir das mit den Schweinen ausgedacht und es wirkt wunderbar.

Was denken Sie, wenn Sie sich heute die Unterhaltungsshows im deutschen TV ansehen?

Marijke Amado: Was ich ganz schlimm finde, ist, dass wir in vielen Unterhaltungsshows auf ein sehr niedriges Niveau gesunken sind. Wenn eine Show in England erfolgreich läuft, wird die automatisch in Deutschland eingekauft. Menschen mit eigenen kreativen Ideen werden nicht beachtet. Ganz schrecklich ist für mich die Sendung "Naked Attraction", in der Nackte in einer Röhre stecken, und erst am Schluss sieht man den Kopf. Und das läuft rund um den Globus, englische, französische, holländische, deutsche Pimmelchen. Müssen wir uns das alles antun? Diese Shows würde ich nicht vermissen!

Welche Sendung würde Sie heute reizen?

Marijke Amado: Eine Show mit Frauen, die ein bestimmtes Alter haben und dabei mal richtig alles rauslassen, was wir denken und empfinden. Da könnte eine Menge Humor entstehen.

Sie sind außerdem eine erfahrene Royal-Expertin. Was halten Sie von Herzogin Meghan ein Jahr nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry?

Marijke Amado: Ich halte sie für eine sehr intelligente, nette Frau, die mit Harry die richtige Wahl getroffen hat. Die zwei passen einfach zueinander. Aber offenbar müssen die Leute immer ein Feindbild kreieren. In dieser konservativen Familie ist sie eine Ausnahmeerscheinung. Sie ist Amerikanerin, erfolgreiche Schauspielerin und da macht die altmodische, englische High Society nicht mit. Meghan wird kritisiert, nicht mal in der Schwangerschaft hat man sie in Ruhe gelassen. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Wenn nicht, kann ich völlig verstehen, wenn Harry und Meghan irgendwann nach Afrika gehen.