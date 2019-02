Der Bergdoktor, Taken 3, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Ludwigsburg in Baden-Württemberg: Hier kämpft die vierfache Mutter Soula Bibissidou mit dem Betreiben ihres Restaurants "Kaiser's" um ihren Lebenstraum. Doch dieser entpuppt sich mittlerweile als Alptraum für die gesamte Familie. Die desaströsen Umsätze fressen jegliche finanziellen Reserven. Ehemann Tasso ist am Ende seiner Kräfte und legt das Schicksal seiner Familie in die Hände von Frank Rosin. Kann der Sternekoch in letzter Sekunde helfen?