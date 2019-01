Der Bergdoktor, R.E.D. 2, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank, Abspecksoap

Frank Rosin auf der Suche nach der inneren Mitte: Gemeinsam mit seinem Team besucht er eine Yoga-Stunde. Wie schlägt sich die selbsternannte Ruhrpott-Schnauze bei Sonnengruß und Co.? Team Lege trifft sich für eine Zeitreise. Wie viele Kilos haben seine Kandidaten in den vergangenen Wochen abgenommen? Trainerin Linda visualisiert die verlorenen Pfunde in Wasserflaschen - das Team ist sprachlos. Gibt das den entscheidenden Motivationsschub, um beim Wiegen zu gewinnen?