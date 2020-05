Der Barcelona-Krimi, Lena Lorenz, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Lebenstraum, Heimatdrama

Anja Schumann (Katharina Müller-Elmau) will endlich ihren Traum erfüllen und bietet geführte Bike-Touren über die Alpen an. Doch kurz vor dem Start stellt Lena Lorenz (Patricia Aulitzky) fest, dass Anja schwanger ist. Unmöglich - sie ist fast 50 und hat bereits drei erwachsene Kinder. Außerdem hat sie gerade erst mit ihrer Freundin Tine (Bettina Mittendorfer) "Lady Biking" gegründet. Was soll sie jetzt tun? Lena weiß, dass sich Anja rasch entscheiden muss. Doch Anja bringt es nicht übers Herz, mit jemandem zu reden, weder mit ihrem Mann Thomas (Nicki von Tempelhoff) noch mit Tine.