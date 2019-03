Form und Stimmung: "The trend is your friend", sagt Hoeneß gern. Und der spricht aktuell für die Münchner: Elf Siege gab es in den vergangenen zwölf Bundesliga-Partien, dazu das Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Hertha BSC und ein respektables 0:0 im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals beim FC Liverpool. "In dieser Saison ist vieles möglich", sagt Kapitän Manuel Neuer. Beim 5:1-Sieg in Mönchengladbach am Wochenende hätten die Bayern auch zehn Tore schießen können. Für Gladbach-Manager Max Eberl agieren die Münchner "momentan auf Topniveau".