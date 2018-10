Der Auf-Schneider, Bauer sucht Frau, ... TV-Tipps am Montag

22:15 Uhr, ZDF, Sicario, Thriller

Arizona, nahe der mexikanischen Grenze. Bei einer Geiselbefreiung findet das FBI in einem verlassenen Haus in der Wüste 42 in Plastiksäcken verstaute Leichen. Die gesuchten Geiseln waren nicht im Haus, zwei FBI-Leute werden getötet. Kate Macer (Emily Blunt) war Teil des Einsatzkommandos. Kurze Zeit später wird sie von Matt Graver (Josh Brolin), dem Leiter einer Sondereinheit der US-Regierung, in sein Team geholt. Graver kämpft angeblich gegen den Drogenschmuggel an der Grenze. Zu seinen Leuten gehört auch der undurchsichtige Anwalt Alejandro (Benicio Del Toro).