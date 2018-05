Der Antiquitäten-Händler im Interview Fabian Kahl: Diese "Bares für Rares"-Objekte hat er selbst behalten

Die Erfolgsgeschichte von "Bares für Rares" nimmt kein Ende: Am Donnerstag, den 31. Mai kommt die beliebte Kunst- und Sammler-Sendung erneut zur Primetime und wird statt im Nachmittagsprogramm um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Unterstützt wird Moderator Horst Lichter (56) dabei von vier Experten und sieben Händlern, darunter auch Fabian Kahl (26, "Der Schatzsucher"), der seit der ersten Stunde in der Sendung auf Schatzsuche geht - und dabei das eine oder andere Stück auch selbst behalten hat. Im Interview mit spot on news erzählt er, welche Objekte in seiner Wohnung stehen und warum der Vegetarier auch mit Antiquitäten handelt, bei denen Elfenbein oder Robbenhaut verarbeitet ist.