Der angesagteste Haartrend 2019 Ombré war gestern: Jetzt tragen alle diese neue Färbetechnik

Beim Bronzing ist der Name Programm - und so einfach lässt sich die Haarfärbetechnik auch erklären: Was ein Bronzer mit dem Teint macht, macht Bronzing mit den Haaren. Es verleiht dem Haar einen gewissen Glow und maximalen Glanz. Dafür werden dezente Farbverläufe ins Haar gezaubert, die für weiche Übergänge sorgen und im Sonnenlicht glänzen.