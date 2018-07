Der Angeklagte schweigt Überfall auf Juwelier mit Hammer und Pfefferspray

München - Eine traumatisierte Verkäuferin, ein wütender Angestellter, eine mutige Chefin – die Reaktionen auf den Überfall auf einen Juwelier in Obergiesing könnten unterschiedlicher kaum sein. Von den fünf Männern, die am 5. April 2017 das Geschäft von Franz C. Bauer (59) stürmten, sitzt nur einer auf der Anklagebank. Die Ermittlungen gegen seine mutmaßlichen Komplizen laufen noch, erklärt Staatsanwalt Laurent Lafleur. Vonseiten des Angeklagten darf sich der Ankläger allerdings keinerlei Hilfe erwarten. Der 34-Jährige schweigt.