Der Anfang von etwas, Ghostbusters, ... TV-Tipps am Donnerstag

Eine Meteorologin glaubt in "Der Anfang von etwas" (ZDF), ihren für tot erklärten Mann wiederzusehen. In der Neuauflage von "Ghostbusters" (VOX) gehen vier Frauen auf Geisterjagd und in "Der gleiche Himmel" (3Sat) ist ein DDR-Agent auf "Romeo-Mission" in West-Berlin.