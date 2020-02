Werner Albrecht, Stadtwerke-Geschäftsführer im Bereich Immobilien kam beim Richtfest auf den Klimaschutz zu sprechen: Leider stünde der Bus in der Politik in Sachen Schadstoffbelastung "oft an erster Stelle, obwohl der Individualverkehr viel mehr ausstößt". Veit Bodenschatz, MVG Leiter im Bereich Bus, sagte: "Wir wollen beim Bus weg vom Öl", man müsse darum "jetzt so richtig klotzen."