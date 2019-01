Der Anfang einer großen Karriere Rami Malek lieferte Essen - und bewarb sich mit jeder Pizza

Dem Job hat der holprige Auftakt nicht geschadet: Den Gastauftritt in der "Gilmore Girls"-Folge bekam er noch am selben Tag - vielleicht auch, weil er es schaffte, innerhalb von zehn Minuten bei Warner Bros zu sein. Noch so eine Fähigkeit, die man als Essenslieferant lernt. "Nachdem ich jahrelang Pizza ausgeliefert habe und mein Profilbild in Pizza- und To-Go-Boxen gesteckt habe, rief mich endlich jemand an für einen Job", fasst Malek zusammen.