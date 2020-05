"Der Andrang ist sehr, sehr hoch" Wiedereröffnung: Was hat sich im Salon von Udo Walz verändert?

Seit Anfang der Woche ist der Besuch im Friseursalon endlich wieder möglich. Jedoch finden Waschen, Föhnen, Schneiden und Färben unter strengen Hygieneauflagen statt. "Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter müssen sich an diese neuen Regeln erst einmal gewöhnen", stellt auch Star-Friseur Udo Walz (75) fest. Dennoch sei der Andrang in seinem Salon enorm, wie er auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat.