Der Alte, Vera, Letzte Spur Berlin, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Therapie für Tote

Die junge Doktorandin Melanie Gantner treibt tot in einem Badesee. Die Spur führt die Kommissare in ein pharmakologisches Forschungsinstitut. Hatte sich Melanie hier Feinde gemacht? Im Münchener Club "Diderot" hatte sie nach besonderen Probanden für ihre Medikamentenstudie gesucht: High-Class-Junkies mit Hepatitis C. Als Voss (Jan-Gregor Kremp) und seine Kollegen tiefer forschen, stellen sie bei den Testergebnissen der Studie Manipulationen fest.