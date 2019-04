Der Alte, Shakespeare & Hathaway, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Sat1.Gold, Vera - Ein ganz spezieller Fall: Schuld und Sühne

Eine Gruppe Zehntklässler verbringt ein paar Tage in einem Freizeitpark. Am Abend sitzen sie am Lagerfeuer, als ein Mann brennend und schreiend von einem Steilhang ins Wasser stürzt. Der 25-jährige Gideon Frane kann nur noch tot geborgen werden. Die Schüler sagen aus, dass sie im Vorfeld einen Streit gehört haben. Nach und nach kommen DCI Vera Stanhope (Brenda Blethyn) und ihr Team dahinter, was sich tatsächlich zugetragen hat.