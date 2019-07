Der Alte, Death in Paradise, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDFneo, Death in Paradise: Beste Freunde

Megan Talbot (Miranda Raison) kommt blutüberströmt in die Polizeistation. Sie will ein Geständnis ablegen: Sie habe ihren gewalttätigen Ehemann am Strand erschossen. Als seine Leiche gefunden wird, scheint sich Megans Geschichte zu bestätigen. Doch was hat das wohlhabende Ehepaar Astrid (Emma Fielding) und Patrick Knight (Derek Riddell) damit zu tun? Die engen Freunde von Megan und ihrem Ehemann sind tiefer in den Mordfall verstrickt, als sie zugeben wollen.