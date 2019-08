Der Alte, Death in Paradise, ... Krimi-Tipps am Freitag

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Falsch verpackt

Das Versagen des Kühlaggregates eines Containers im Wiener Donauhafen führt Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und seine Partnerin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) auf eine heiße Spur. Neben einer Menge Hühnerfüße werden beim Öffnen des Behälters mit den Wassermassen auch drei noch halbgefrorene und in Plastikfolie gehüllte männliche Leichen herausgespült. Ganz offensichtlich sind es Asiaten. Als am nächsten Morgen der Hund eines Spaziergängers in einem Park eine abgeschnittene Hand findet, werden bald darauf weitere Körperteile in Mülltonnen entdeckt.