Am Samstagabend moderierte Florian Silbereisen die Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" live im ARD. Doch erst nach knapp drei Stunden kam es zu dem lang ersehnten und sehr emotionalen Aufeinandertreffen. Da kann schon mal untergehen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Deswegen haben wir den Abend noch einmal in einer Fotogalerie zusammengefasst.