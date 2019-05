München - Die schmucke Walmdachvilla in der Kolbergstraße. Die bildhübsche Zehentbauer-Villa in Feldmoching. Jetzt wird auch noch die Villa des "Kakteen-Kaisers" in der Savoyenstraße 7 abgerissen – für einen lukrativeren Neubau: Immer mehr alte Münchner Häuser verschwinden – obwohl sie liebgewonnen Fleckerl im Stadtbild sind, oft erhaltenswert, manchmal sogar denkmalwürdig.