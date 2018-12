"Denke, es ist mein letztes Jahr" Der nächste Oldie geht: Rafinha vor Abschied beim FC Bayern

Uberlândia/München - Auf Heimaturlaub in Brasilien hat Bayerns langjähriger Rechtsverteidiger Rafinha einen Abschied aus München und der Fußball-Bundesliga im Sommer konkretisiert. "Mein Zyklus bei den Bayern geht dem Ende entgegen. Es gibt viele Dinge, die in den kommenden sechs Monaten passieren können, aber ich denke, es ist mein letztes Jahr", verkündete der 33-Jährige am Rande eines Prominentenspiels in Uberlandia gegenüber "SporTV". Rafinhas Vertrag beim beim deutschen Rekordmeister läuft Ende Juni aus.