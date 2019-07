In "Den Sternen so nah" (VOX) verliebt sich der Marsianer Gardner in die Erdbewohnerin Tulsa. Beim Quizduell "Klein gegen Groß" (Das Erste) ist heute Dieter Bohlen zu Gast. In "Table 19" (ProSieben) starten unerwünschte Hochzeitsgäste ihre ganz eigene Feier.