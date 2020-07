Die Polizei schätzt hier 700 Teilnehmer, die Veranstalter sprechen am Sonntag von 1.000 Demonstranten. Mit Musik und lauten "No justice, no peace!"-Rufen geht es bis zum Stachus. Die Polizei zeigt sich am Sonntag insgesamt zufrieden mit dem Ablauf der Demonstrationen. Auf der Theresienwiese genügend Platz für die Demonstranten gewesen. Auch bei den Protesten am Abend sei alles friedlich geblieben. Es wurden keine Festnahmen gemeldet.