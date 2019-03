Die Petition "Widerruft Artikel 50" hat in den letzten Tagen im Internet zahlreiche Unterstützer gefunden und am Freitag die Drei-Millionen-Marke gebrochen. Zeitweise war die Webseite wegen des Ansturms nicht zu erreichen. "Die Regierung behauptet immer wieder, der Austritt aus der EU wäre der ,Wille des Volkes’", heißt es in dem Petitionstext. Dem müsse ein Ende bereitet werden, indem die Stärke der öffentlichen Unterstützung für einen Verbleib deutlich gemacht werde.

Mehr als eine Million Teilnehmer bei Anti-Brexit-Marsch am Samstag erwartet

Das Parlament muss den Inhalt jeder Petition mit mehr als 100 000 Unterzeichnern für eine Debatte berücksichtigen. Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes hat Großbritannien das Recht, die Austrittsabsicht nach Artikel 50 einseitig zurückzuziehen. Dann wäre der Brexit vom Tisch. Für Millionen von Briten wird dies jetzt die bevorzugte Option. Am Samstag soll es in London zur größten Demonstration in der Geschichte des Königreiches kommen.

Die Veranstalter des Anti-Brexit-Marsches rechen mit mehr als einer Million Teilnehmern. Sie fordern eine "People‘s Vote", eine erneute Volksbefragung über den Verbleib in der EU. Auch in kürzlichen Meinungsumfragen zeigt sich die wachsende Skepsis der Briten gegenüber dem Brexit und die Popularität eines erneuten Referendums. Nach Angaben der britischen Wahlkommission wären für eine erneute Volksabstimmung jedoch mindestens vier, eher aber sechs Monate an Vorbereitungen notwendig.

Lesen Sie hier mehr: Brexit-Krise vertagt - Zitterpartie geht weiter