Pegida-Demo: Im Schnitt drei Menschen

Bei der Pegida-Kundgebung, an der laut Polizei durchschnittlich zwei bis drei und zu Spitzenzeiten acht Menschen teilnahmen, wurden auf zwei Leinwänden auch Videos gezeigt. In diesem Zusammenhang wird die Staatsanwaltschaft nun prüfen, ob mit den Videos antisemitische Inhalte verbreitet wurden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Gegendemonstranten hatten Anzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung erstattet.