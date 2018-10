München - Am Mittwoch wird es in München wieder laut: Ein Bündnis von neun verschiedenen Organisationen - für die Veranstaltung haben sich die Initiatoren von "Ausgehetzt" und "NoPAG" zusammengetan - hat für den Feiertag eine Demonstration in der Münchner Innnenstadt angekündigt. Unter dem Motto "Jetzt gilt's! Gemeinsam gegen die Politik der Angst" wollen rund 3.000 Menschen auf die Straße gehen.