AZ: Herr Reiter, hat München 2018 ein Antisemitismus-Problem?

DIETER REITER: In München hat es in den vergangenen Wochen zwar keine vergleichbaren Angriffe wie beispielsweise in Berlin gegeben, das heißt aber nicht, dass wir uns hier keine Sorgen machen müssen. Antisemitismus hatte schon immer viele Gesichter. Und auch aktuell erleben wir – in München und im gesamten Bundesgebiet –, wie aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und politischen Richtungen antisemitische Ressentiments bedient und geschürt werden. Neben den klassischen Formen des Antisemitismus beobachten wir verstärkt antisemitische Ausdrucksformen, die sich gegen die Erinnerung an den Holocaust wenden oder sich im Hass auf Israel ausdrücken. Zum Beispiel, indem die NS-Verbrechen als "Vogelschiss" der deutschen Geschichte verharmlost oder antisemitische Stereotype auf die Darstellung Israels übertragen werden.