München - "Keine Fahrverbote für Diesel" forderten die wenigen Teilnehmer am Samstag mit Parolen und Sprechchören, die wieder teilweise gelbe Warnwesten trugen. Laut Polizeiangaben folgten rund 50 Menschen dem Aufruf des Automobilclub "Mobil in Deutschland". Es war bereits die zweite Demo der Autofahrer an der Sonnenstraße, die bereits letzten Samstag sich an gleichem Ort trafen. Als Sprecher traten unter anderem MiD-Präsident Michael Haberland auf.