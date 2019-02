Demnächst bei VOX "Ready to beef!": Neue Kochshow mit Tim Mälzer und Tim Raue

Der TV-Sender VOX setzt weiter auf Sternekoch Tim Mälzer (48). Er geht demnächst neben "Kitchen Impossible" mit einer weiteren Kochshow auf Sendung, wie VOX ankündigte. In dem neuen Format "Ready to beef!" treten "in jeder Folge zwei renommierte Küchenchefs mit ihren Crews aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands und mit ganz verschiedenen Kochphilosophien in drei Runden gegeneinander an", heißt es. Mälzer fungiert als Gastgeber und Moderator.