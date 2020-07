Demi Moore, Juliette Lewis, ... Trauer um Kelly Preston: Immer mehr Stars melden sich zu Wort

Erinnerung an die Mutter Kelly Preston

Juliette Lewis (47) repostete gleich zwei Instagram-Beiträge. Im ersten erinnert Modedesignerin Ilaria Urbinati mit liebevollen Worten an die Mutter Kelly Preston: "Kelly Preston hatte einen Sohn mit Autismus, nur ein paar Jahre bevor wir herausfanden, dass meine kleine Schwester ebenfalls Autismus hatte. Ich kann die Freundlichkeit, die dieser gute Mensch meiner Familie entgegenbrachte [...] und die Menge an Hilfe, Unterstützung und Wissen, die sie teilte, nicht in Worte fassen", so Urbinati.