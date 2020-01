Delevingne, Moss, Beckham und Co. Staraufgebot bei der Dior-Show in Paris

In Paris geben sich die Stars momentan die Klinke in die Hand. Bei der Dior Show für Männermode Herbst/Winter 2020-2021 und beim dazugehörigen Dinner am Freitag in der französischen Hauptstadt waren unter anderem Model Cara Delevingne (27), die Beckhams und Rapper Tyga (30) zu Gast. Bilder, die unter anderem "Daily Mail" vorliegen, zeigen auch das weitere Staraufgebot.