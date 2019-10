EHC München gegen Färjestad Karlstad: Der Jugend eine Chance

Trainer Don Jackson baut nach dem Rekordstart in der Liga mit elf Siegen in Folge und dem schon sicheren Erreichen des Achtelfinals in der Champions League deshalb vorerst auf die Jugend: "Wir werden auf einen jungen Kader setzen mit einigen Spielern aus dem Salzburger Nachwuchsteam und von Kooperationspartner Garmisch", sagte Jackson vor dem Spiel gegen Färjestad.